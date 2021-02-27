الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية للقصف الصاروخي الحوثي على مدينة مأرب

المناطق - وكالات

طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، بإدانة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب بصاروخ باليستي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مأرب بصاروخ باليستي، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، في استمرار لمسلسل الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر لمدينة مأرب يأتي بعد عجزها عن تحقيق أي تقدم عسكري، وتلقيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال‏.

كما طالب الوزير اليمني بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية.