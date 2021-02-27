بايدن معلقا على الضربات الأمريكية: إيران لن تفلت من العقاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب كما نصحها "بالحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا.

وقال بايدن للصحفيين خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة "لن تفلتوا من العقاب.. أحذروا".



كان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لفصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا الخميس الماضي ردا على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "جاءت الموافقة على هذه الضربات، ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد".

وتابع البيان أن "الضربات دمرت تحديدا عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء".



من جانبه أكد المرصد السوري مقتل 17 عنصرا مواليا لإيران في الضربة الجوية الأمريكية.

وقال مدير المرصد إن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن "تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق"، مضيفا "هناك عدد كبير من القتلى".

وتأتي الضربة بعد إطلاق قرابة 14 صاروخا على قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق الذي يضم قوات أمريكية.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون عن مقتل مقاول مدني وإصابة مقاولين أمريكيين وأحد أفراد الجيش الأمريكي.