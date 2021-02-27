حياة الإدريسي: من يحمي الفنان إذا خرق حامل مشروع لنيل الدعم قانون الوزارة؟

جدة - عبدالحي حسين - نبهت الفنانة حياة الإدريسي إلى مشكلة يواجهها فنانون مغاربة، وتتعلق بملفات الدعم، التي تطرح في حالة مخالفة حملة المشاريع لقانون وزارة الثقافة الخاص بالدعم.

وطرحت الإدريسي، أمس الخميس، سؤالا سلطت فيه الضوء على المشكلة، التي يواجهها الفنانون في تعاملهم مع حملة المشاريع المقدمة للاستفادة من دعم وزارة الثقافة.

وكتبت الإدريسي تدوينة فايسبوكية، قالت فيها: “من يحمي الفنان في حالة ما خالف حامل المشروع قانون وزارة الثقافة الخاص بالدعم؟

وأضافت الفنانة ذاتها في التعاليق: “المشكلة أن وزارة الثقافة نفسها تشتكي منهم، لأنهم يقدمون مشروعا يحمل أسماء فنانين معروفين، وبعد قبول المشروع يتم تغييرهم بفنانين آخرين”.

وأوضحت الإدريسي: “مشكلتي هي أنني تعاملت مع ملحن أحترمه في عمل قدم للدعم سنة 2018 َ، كما سجلت الأغنية، منذ هذا التاريخ وأنا أقدم لهم كل متطلبات الملف من تصحيح الامضاء وإلخ”.

وتابعت الإدريسي أن المشكلة نفسها تكررت، خلال العام الجاري، وقالت: “هذه السنة نفس المشكل يتكرر مع نفس العمل، أين نحن من الاحترام والكرامة والمعاملة الكريمة والتقدير”.