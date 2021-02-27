مشاكل الكوكب “تتضاعف” بعدم إصابة نجم الفريق

جدة - عبدالحي حسين - تضاعفتفرز مشاكل الكوكب المراكشي لكرة القدم، بعد تأكد إصابة عميد فارس النخيل ند لحسن في أصبع القدم.

وسيغيب ند لحسن على الملاعب لمدة أربعة أسابيع، ما سيحرم الكوكب من خدماته، وبالتالي تقليص قائمة فارس النخيل إلى 14 لاعبا، في انتظار تأهيل اللاعبين الجدد.

ويضاف ند لحسن لزميله السعيدي وسط ميدان الكوكب، الذي انتهى موسمه رفقة الفريق بسبب الإصابة، ليجد الكيسر نفسه في ورطة خلال المباراة، التي سيلعبها الفريق أمام تمارة إن لم يتم تأهيل اللاعبين.

وفي السياق ذاته، علم “اليوم24” من مصادره الخاصة، أن مشكل الفيفا وتأهيل اللاعبين وصل لمراحله النهائية، وسيتم تأهيل بعض اللاعبين في الأيام القليلة المقبلة.