عاجل.. إدريس الأزمي الإدريسي يستقيل من رئاسة برلمان العدالة والتنمية

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24″، أن ادريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، قدم استقالته من رئاسة برلمان الـPJD.

وقال مصدر حزبي، إن الأزمي أرسل استقالته اليوم إلى الأمانة العامة، وينتظر أن تحسم فيها، في اجتماع المقبل.

وتأتي استقالة الأزمي، البرلماني والوزير السابق، من رئاسة المجلس الوطني للحزب، وبالتبع من عضوية الأمانة العامة للحزب، بالتزامن مع استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحكومة.

وبحسب نص رسالة استقالة الرميد، فإنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.

وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.

والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.

وكان “اليوم 24” نشر، قبل أيام، استنادا إلى مصادر مطلعة، خبرا يؤكد دخول الرميد في “عزلة في بيته في حالة نفسية صعبة”.