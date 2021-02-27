مكتب الكاظمي يصدر بياناً بشأن أحداث ذي قار

جاء في البيان أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يؤكد ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة".ودعا الكاظمي "اهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة".

واضاف رئيس الوزراء ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".