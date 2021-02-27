محمد الباز: الفقراء يعيشون أفضل عصورهم في عهد السيسي

الشارقة - اميمة ياسر -
أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الحوار حول قوانين التسجيل بالشهر العقاري هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدوء والاستقرار بالمجتمع، مشيرًا إلى أن هناك تفسيرات كثيرة حول القانون ليس لها أي علاقة بالصحة.
وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، "ماينفعش أقعد قدام قنوات الإخوان وأسمع منهم وأصدق كلامهم، ولما الدولة تطلع وتوضح للناس الحقيقة الناس تشكك فيها، لازم تاخد معلوماتك عن القوانين اللي بتصدر عن حكومة بلدك من المصادر الرسمية اللى مش هتخدعك ولا تضحك عليك".
ولفت إلى أن قنوات الإخوان تزعم أنه لا يوجد اهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يتنافى مع الواقع تماما، موضحًا أن فقراء هذا الوطن ومحدودي الدخل بشواهد كثيرة يعيشون أفضل عصورهم الآن في عهد الرئيس السيسي.
وواصل: "الناس اللي كانت عايشة في مناطق خطرة وغير مخططة الحكومة خدتهم وراحوا مناطق آدمية، كم أسرة بتاخد تكافل وكرامة؟ وكام مواطن استفاد من مبادرة حياة كريمة؟، وكم مواطن استفاد من مبادرة 100 مليون صحة؟".