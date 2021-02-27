محمد الباز: الفقراء يعيشون أفضل عصورهم في عهد السيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الحوار حول قوانين التسجيل بالشهر العقاري هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدوء والاستقرار بالمجتمع، مشيرًا إلى أن هناك تفسيرات كثيرة حول القانون ليس لها أي علاقة بالصحة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، "ماينفعش أقعد قدام قنوات الإخوان وأسمع منهم وأصدق كلامهم، ولما الدولة تطلع وتوضح للناس الحقيقة الناس تشكك فيها، لازم تاخد معلوماتك عن القوانين اللي بتصدر عن حكومة بلدك من المصادر الرسمية اللى مش هتخدعك ولا تضحك عليك".

ولفت إلى أن قنوات الإخوان تزعم أنه لا يوجد اهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يتنافى مع الواقع تماما، موضحًا أن فقراء هذا الوطن ومحدودي الدخل بشواهد كثيرة يعيشون أفضل عصورهم الآن في عهد الرئيس السيسي.

وواصل: "الناس اللي كانت عايشة في مناطق خطرة وغير مخططة الحكومة خدتهم وراحوا مناطق آدمية، كم أسرة بتاخد تكافل وكرامة؟ وكام مواطن استفاد من مبادرة حياة كريمة؟، وكم مواطن استفاد من مبادرة 100 مليون صحة؟".