شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لنائبة تنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة الخدمات مستشفى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة ، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصرى ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية لتفقد مستشفى بولاق الدكرور العام ، واستمعت خلال الجولة الى المواطنين ومقترحاتهم لتحسين جوده الخدمات الصحية المقدمة .

وفى ذات السياق عقدت النائبة رشا أبو شقرة ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا مع المهندس عبد الله نور ، رئيس حى بولاق الدكرور ، لمناقشة خطة التطوير وتحديد الأولويات حسب متطلبات المواطنين والانتهاء من كافه الإصلاحات وإدراج بعض الطرق والميادين.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .