شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نتابع الانتقادات الموجهة لقانون الشهر العقارى لطرح التعديلات المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب حماة الوطن، رصده لكل الانتقادات التي وجهت لقانون الشهر العقارى من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لاخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية، وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله.

وقال الحزب فى بيان "من خلال المتابعة الحثيثة لحزب حماة الوطن للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم، فقد لاحظ وتابع ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون، كما تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عانى فيه مواطني هذا الوطن العظيم من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية".

وأضاف البيان " لذا سعى الحزب إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لاخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية، وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله".

وأكد حزب حماة الوطن بكافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب متابعته المستمرة لما يمثل عبئا على المواطنين، وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات ابرارا للقسم الدستوري الذي اقسمه نواب الشعب واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمه دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.