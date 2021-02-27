العراق.. أربعة قتلى و100 مصاب بمظاهرات في ذي قار

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفاد شهود عيان ومصادر طبية عراقية، أمس، أن 4 متظاهرين قتلوا وأصيب 100 آخرون أمس، في موجة جديدة للمظاهرات الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي في محافظة ذي قار.

وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين تجمعوا في محيط مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة، وأحرقوا جزءاً من المباني الملحقة بالمبنى، وسارعت القوات الأمنية إلى تفريق المتظاهرين ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 100 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الضحايا والمصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران التي طالت المباني الملحقة بمبنى المحافظة، فيما قامت القوات الأمنية بفرض سيطرتها على الشوارع والجسور لمنع توسع رقعة المظاهرات.

وكان متظاهر قتل أمس الأول، في محافظة ذي قار خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحاً بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال الاحتجاجات.

إلى ذلك، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار.

وقالت المفوضية في بيان: إنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في ذي قار والتي أدت إلى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وحذرت المفوضية، من أن «استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان، ستؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا». وأشارت إلى أنها دعت سابقاً رئيس الوزراء لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني فيها.