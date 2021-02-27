أميركا تدعو «الطاقة الذرية» لمطالبة طهران بوقف الانتهاكات

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (رويترز)

كشفت وثيقة أميركية أرسلتها الولايات المتحدة إلى بقية أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، أنها تريد مشروع قرار «يعبر عن قلق المجلس العميق فيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة».

وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015. وذكرت الوثيقة الأميركية أنه يتعين على المجلس أن يدعو إيران إلى العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون مع الوكالة، لتفسير سبب العثور على جسيمات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة.

وقالت إيران بدورها في وثيقة أرسلتها إلى الوكالة: «إنها تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 فبراير بين الوكالة وطهران»، في إشارة لاتفاق مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أبرم أول الأسبوع.