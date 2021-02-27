آلاف المتظاهرين في شوارع الجزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

خرج أمس، آلاف الجزائريين في عدد من الشوارع الكبرى بالعاصمة، للتظاهر مطالبين بالتغيير، رافعين الشعارات المنادية بمدنية الدولة مرددين «الشعب يريد الاستقلال».

ويرى المتظاهرون في المسيرة الـ106 من عمر الحراك أن التغيير الحقيقي لا يكمن في «تعديل دستوري لا يحظى بغالبية مؤيدة ولا بتعديل حكومي شكلي ولا بحل البرلمان»، معتبرين تلك التحركات التي أقدمت عليها السلطة في البلاد غير كافية، رافعين الشعارات المنادية بتنحية كل بقايا نظام بوتفليقة.

وردد المتظاهرون الشعارات المطالبة برحيل الرئيس الحالي المنتخب، عبد المجيد تبون، واصفينه بـ«المعيّن»، مرددين «تبون المزور أتى به العسكر، لا يوجد شرعية».

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس الأمة صولح قوجيل معتبرينه مجرد «اسم تثق السلطة في سنواته التي قضاها في الممارسة السياسية في حين أنه لا يمكن أن يفهم الشارع الجديد ولا تفكيره ولا نمط رؤيته لمستقبل البلاد».

وعلى عكس مظاهرات 22 فبراير التي خرج إليها الجزائريون قبل أيام بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، لم تشهد مسيرة الأمس، الحضور المكثف لرجال الشرطة، واكتفوا بتأمين المسيرات، في حين لم تغلق مداخل العاصمة، كما جرت العادة في أيام الحراك.

والاثنين الماضي شارك آلاف المتظاهرين في مسيرات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

وشهد الثلاثاء الماضي أيضاً تجمع عشرات الطلاب في العاصمة الجزائرية ضد النظام، وللمطالبة بحرية الصحافة رغم حظر التجمعات وانتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة.

يذكر أن المسيرات الأسبوعية التي كان يقوم بها الجزائريون توقفت خلال سنة 2020، عندما أحصت السلطات الصحية أولى الإصابات بفيروس كورونا.