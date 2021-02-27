التحالف يدمّر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 47 دقيقة

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، عن اعترض وتدمير تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه أراضي المملكة.

وأشار التحالف إلى أن “المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للملكة”.

وأعلنت قيادة التحالف في وقت سابق، عن إحباطها هجوما جويا جديدا شنه الحوثيون على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وشدد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين “الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة” ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

وقال: “قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.