شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق هائل في عشرات الحافلات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اندلع حريق هائل في منطقة تجارية بمدينة كومبتون جنوب لوس أنجلوس الأمريكية. ويظهر مقطع فيديو، أن الحريق اجتاح عشرات الحافلات المتوقفة،ولم يعرف السبب وراء ذلك الحريق، الذي خلف أضرار مادية كبيرة.

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