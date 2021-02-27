شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقال سموه على «تويتر»: «خطاك الشر يا بو سلمان.. ونحمد الله على سلامتكم. أدام الله عليكم الصحة والعافية، وأدام على شعبكم المجد والعز والخير».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها. وقال سموه على «تويتر»: «نحمد الله على سلامة أخي الأمير محمد بن سلمان بعد عملية جراحية ناجحة. أدام الله عليه الصحة والعافية. تستاهل السلامة يا أبو سلمان».