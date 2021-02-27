شكرا لقرائتكم خبر عن معالم دبي تحتفي باليوم الوطني الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت دبي دولة الكويت الشقيقة أفراحها بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الستين، حيث شهدت بعض أبرز الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، مظاهر احتفالية، واكتست بالألوان الحمراء والبيضاء والسوداء والخضراء، حيث تزين برج خليفة، مساء الخميس الماضي، بإضاءة كاملة للعلم الكويتي، ليعكس شموخ هذا الشعب الأصيل، كما استمتع زوار برواز دبي برؤية علم الكويت المضاء على جوانب هذا الصرح المميز.

كما كان زوّار «فستيفال باي» في «دبي فستيفال سيتي مول» على موعد مع عرض «تخيّل» المميّز، الحاصل على العديد من الجوائز، والذي حقق إنجازات مهمة تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.