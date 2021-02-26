دبي تعقم المدارس بتقنية عالمية تقضي على الفيروسات في 30 ثانية

محمد الفلاح - الجمعة 26 فبراير 2021

انتهت حملة نظمتها بلدية دبي بالتعاون مع القطاع الخاص من تعقيم 12 مدرسة بمطهر آمن خالي من الكحول والمواد الكيميائية، يقضي على الفيروسات خلال 30 ثانية.



وتضمنت الحملة ورش توعية لتثقيف الأطفال والطلاب بكيفية الوقاية من الفيروسات والميكروبات، نظمتها البلدية و"فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية".

وتناولت الورش التي جرت عبر الاتصال المرئي، وخلال جولات بالمدارس، شرحا لمخاطر جائحة كورونا، وتم تسليم 15 الف طالب معقم مصنع بتقنية (مايكروسيف) وهي تقنية أمريكية عالمية، تحول الماء إلى معقم آمن يقضي على الفيروسات دون أن يسبب للجسم أية اضرار.

وحرصت بلدية دبي و"فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية" على تعقيم الأسطح، خصوصا الأجهزة كثيرة الاستعمال والأسطح كثيرة اللمس، بتقنية التعقيم (مايكروسيف) صديقة البيئة .

وقالت صفا القدومي مدير مجموعة "مايكروسيف" في بيان اليوم الجمعة، إن الحملة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لنشر التوعية بالمجتمع والتعريف بالإجراءات الاحترازية، وكيفية اختيار المعقمات الامنة والموثوق فيها والمعتمدة من الجهات الصحية المحلية والدولية، للوقاية من مخاطر المواد الكيميائية بالمعقمات.