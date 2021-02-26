انت الان تتابع خبر هل سيعاقب بايدن ولي العهد السعودي .. صحيفة أمريكية تجيب والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية