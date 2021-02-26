نادال ينسحب من بطولة يحمل لقبها

وأكد نادال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، غيابه عن البطولة المكسيكية، المنتظر إقامتها بين يومي 15 و20 مارس/آذار المقبل.

وقال: "أعرب عن أسفي لعدم المشاركة في أكابولكو 2021.. إنه عام صعب على الجميع، وبالنظر لحالتي الصحية الحالية، حيث أعاني من مشكلات في الظهر، سيكون من المستحيل القيام بهذه الرحلة الطويلة".



وأضاف "أحب اللعب في أكابولكو، حيث نافست في السنوات الأربع الأخيرة، لكن هذا العام لم يكن (الأمر) ممكنا.. أتمنى العودة في 2022".

وكان نادال قد انسحب أيضا، من المشاركة في بطولة روتردام الهولندية، ما يعرض مركزه الثاني عالميا للخطر.