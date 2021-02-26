انفجار في سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عُمان

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"الخليج 365" من لندن: جدد انفجار سفينة شحن مملوكة لإسرائيل كانت تبحر من الشرق الأوسط يوم الجمعة، المخاوف بشأن أمن السفن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت التقارير إن الطاقم والسفينة بأمان، وفقًا لعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وأجبر الانفجار السفينة على التوجه إلى أقرب ميناء.

وحددت قاعدة بيانات السفن التابعة للأمم المتحدة (حسب أ ب) مالكي السفينة على أنهم شركة مقرها تل أبيب تسمى Ray Shipping Ltd، التي لم ترد على أي من المكالمات التي جرت معها يوم الجمعة.

وقالت مصادر إن أبراهام أنغار، 74 عامًا، الملقب بـ (رامي)، هو مؤسس شركة Ray Shipping Ltd ومعروف بأنه أحد أغنى الرجال في إسرائيل، وكان جمع ثروته في الشحن والبناء.

سلسة انفجارات

وشهد موقع الانفجار، في خليج عمان، سلسلة انفجارات في عام 2019 ألقت البحرية الأميركية باللوم فيها على إيران على خلفية التهديدات المتزايدة بشكل حاد بين الرئيس السابق دونالد ترمب والقادة الإيرانيين.

ونفت طهران الاتهامات التي جاءت بعد أن تخلى ترامب عن اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية وأعاد فرض عقوبات قاسية على البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، بينما تتطلع إدارة جو بايدن إلى إعادة التواصل مع إيران، صعدت طهران انتهاكاتها للاتفاق النووي لخلق نفوذ على واشنطن. وشهد الاتفاق موافقة طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المشددة.

حددت شركة درياد غلوبال، وهي شركة استخبارات بحرية، السفينة المنكوبة باسم (إم في هيليوس راي)، وهي سفينة شحن ترفع علم جزر الباهاما.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الاصطناعية من موقع MarineTraffic.com أن شعاع هيليوس كان على وشك دخول بحر العرب حوالي الساعة 0600 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة قبل أن يستدير فجأة ويبدأ في العودة نحو مضيق هرمز، لا تزال تُدرج سنغافورة كوجهة لها على تعقبها.

انغار لا يعرف

وإلى ذلك، قال مالك السفينة أبراهام أنغار إنه لا يعرف بالضبط ما الذي أصاب السفينة، التي كانت بها عدة ثقوب، لكن على الأرجح كانت "صواريخ أو لغم موضوعة في مقدمة السفينة".

وقال لموقع يديعوت Ynet الإخباري: "السلطات الإسرائيلية ستحقق معي في هذا الأمر". وأضاف: "لا أعتقد أن هذا استهدف عمدا سفينة مملوكة لإسرائيل وهذا لم يحدث لي من قبل".

وقال أونغار إنه على الأرجح مرتبط بهجمات سابقة على الشحن في المنطقة. وأضاف: أعتقد أنه جزء من اللعبة بين إيران والولايات المتحدة، ولهذا السبب يضربون السفن الغربية.

ظروف غامضة

في حين أن ظروف الانفجار لا تزال غير واضحة، قال درياد غلوبال إنه من المحتمل جدًا أن يكون الانفجار ناتجًا عن "نشاط غير متكافئ للجيش الإيراني".

وفي الوقت الذي تسعى فيه إيران للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات، قد تسعى البلاد إلى "ممارسة دبلوماسية قوية من خلال الوسائل العسكرية" ، حسبما أفاد درياد. ولم تعترف إيران على الفور بالحادث.

واستدعى الانفجار الذي وقع يوم الجمعة صيف 2019 ، عندما ألقى الجيش الأميركي باللوم على إيران في الهجمات المشتبه بها على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز، أحد أكثر ممرات الشحن الاستراتيجية في العالم.

وفي الأشهر السابقة، نسبت الولايات المتحدة سلسلة من الهجمات المشتبه بها إلى إيران ، بما في ذلك استخدام ألغام لامعة - مصممة لتعلق مغناطيسيًا على هيكل السفينة - لتعطيل أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي القريب.