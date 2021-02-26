الأمير هاري: الصحافة البريطانية "سامّة"

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"الخليج 365" من لندن: حمّل الأمير البريطاني هاري الصحافة البريطانية مسؤولية تراجعه عن واجباته الملكية لأنها كانت "سامة" و "تدمر" صحته العقلية.

وتحدث الأمير هاري، وهو النجل الثاني لولي العهد الأمير تشارلز، في مقابلة صريحة مع مقدم البرنامج الحواري البريطاني جيمس كوردن The Late Late Show – على قناة (CBS) الأميركية عن سبب انسحابه من واجباته الملكية ، وأصر على "أنا لم أتراجع" ، لكن اضطررت إلى المغادرة بسبب تأثير الصحافة البريطانية على صحته العقلية.

وأجريت المقابلة قبل أن تجرد الملكة دوق ودوقة ساسكس هاري وميغان من رعايتهما الملكية الأسبوع الماضي، ويبدو أن هاري جاء للمقابلة وهو يعرف ما سيأتي، حيث قال: "حياتي خدمة عامة، لذا أينما كنت في العالم ستكون هي نفسها. شيء. بقدر ما أشعر بالقلق، مهما كانت القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب [في بريطانيا]، فلن أرحل أبدًا"، مؤكدا بذلك التزامه بالعائلة الملكية وبريطانيا سواء بسواء.

جيمس كوردن

وأضاف في حديثة لمقدم البرنامج خلال جولة في لوس أنجليس في حافلة في الهواء الطلق مع شاي بعد الظهر: كانت "بيئة صعبة حقًا، كما أعتقد أن الكثير من الناس رأوا، كلنا نعرف كيف يمكن أن تكون الصحافة البريطانية. وكانت تدمر صحتي العقلية. كنت كالأمر السّام".

يذكر أن من أجرى المقابلة مع الأمير هاري، جيمس كوردن هو ممثل بريطاني وكوميدي ومغنٍ وكاتب ومنتج وبدأ منذ عام 2015، في تقديم البرنامج الحواري The Late Late Show على قناة CBS في الولايات المتحدة.

بيئة صعبة حقًا

وإلى ذلك، قال الأمير هاري: "لذلك فعلت ما سيفعله أي زوج وأب - أحتاج إلى إخراج عائلتي من هنا. لكننا لم ننسحب أبدًا - وبقدر ما أشعر بالقلق، ما هي القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب - لن أرحل أبدًا. سأساهم دائمًا - حياتي هي خدمة عامة - لذا أينما كنت في العالم سأكون نفس الشيء.

أضاف أنه وزوجته ميغان "يحاولان إظهار بعض التعاطف ومحاولة إسعاد الناس وتغيير العالم بأي طريقة صغيرة نستطيع".

حول ما يشعر به حيال مسلسل (The Crown) الذي تدور أحداثه حول الأسرة الملكية البريطانية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصة نيتفليكس (Netflix)، قال الأمير هاري: "إنهم لا يدعون في المسلسل بأن وقائعه ومضمونه حقيقيان او اخباريان، وأنها أحداثه خيالية، لكن هي مبنية بشكل فضفاض على الحقيقة".

تابع الأمير: "بالطبع هذا ليس دقيقًا تمامًا، لكنه يعطيك فكرة تقريبية عن نمط الحياة داخل الأسرة الملكية، من حيث ضغوط الواجبات والخدمات التي يقومون بها، وأنا مرتاح أكثر مع مسلسل The Crown أكثر مما أرى القصص المكتوبة عن عائلتي أو زوجتي أو نفسي".