شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة العامة لمجلس النواب تناقش الاثنين المقبل اتفاقية مدينة الروبيكى للجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وتضمنت الاتفاقية بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود عدد من الأحكام أهمها ما يلى:

تقدم الحكومة الإيطالية بمقتضى هذه الاتفاقية منحة بإجمالى مبلغ 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج

المنحة تتم على دفعتين سنويتين متتاليتين

يختار الطرف الإيطالى شركة مراجعة لمباشرة إجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج

وتدعم المنحة عدد من الأنشطة أبرزها:

المساعدة الفنية لمعالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة

المساعدة الفنية لتنظيم المركز التكنولوجى

تأسيس مركز لتقديم خدمات التدريب المهنى لتطوير مهارات العمالة

تقديم المعدات اللازمة لتنفيذ خدمات مركز تكنولوجيا دباغة الجلود

دعم إدارة الخطط البيئية والمالية والفنية للشركات فى المنطقة لصالح عمليات إعادة النقل للأفراد