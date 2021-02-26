شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: سنعقد حوار مجتمعى لمناقشة "تسجيل العقارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأجزاب، أن نواب التنسيقية اجتمعوا 4 أيام متواصلة وتم مناقشة قصة تسجيل العقارات، وكان الناتج هو ضرورة إجراء حوار مجتمعى لمناقشة هذا الأمر، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى توثيق العقارات، وهناك مواطن خارج من موجة إصلاح اقتصادى وتحمل آثاره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "نحن نحمل نبض الشاعر، ونحن نضع المواد الخاصة بالتنفيذ، لذلك يجب ن نراعي تبسيط الشروط وتوقيت التنفيذ، وهل لدينا بنية تشريعية وإلكترونية لتنفيذ تلك الإجراءات أم لا، ويجب أن نسمع كل الآراء ونسمع كل الأطراف".

وقال: "قانون التصالح كان لديه بعض المشكلات في البداية، ولولا الحوار المجتمعي لما التزم الناس بالإجراءات، وكلما زاد الحوار المجتمعي، زاد اقتناع الناس، وأعضاء التنسيقية سيتقدمون بطلب للاستماع داخل مجلس الشيوخ لوزير المالية والوزراء المعنيين بالأمر".