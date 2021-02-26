شكرا لقرائتكم خبر عن 18 اقتراح برغبة على أجندة جلسة مجلس النواب الثلاثاء القادم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء القادم، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن عدد 18 اقتراح برغبات مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ونستعرض فيما يلى الـ18 اقتراح برغبة قبل مناقشتها بالجلسة العامة:

1. العضو / خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء.

2. العضو / عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

3. العضو/ أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.

4. العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحى بمركز العدوة – محافظة المنيا.

5. العضو/ السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.

6. العضو/ على عبد الونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.

7. العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى مركز شباب العوامية وكذا إنشاء سور حديد للملعب الخماسي- مركز ساقلته- محافظة سوهاج.

8. العضو/ سوسن حسنى حافظ، بشأن تخصيص أماكن لشباب محافظة الإسكندرية تضم مرافق خدمية حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم من الصناعات اليدوية والفنية لتصبح سوقًا لترويج منتجاتهم تحت اسم (بيوت الشباب) – محافظة الإسكندرية.

9. العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن تدبير الاعتماد المالى اللازم وقدره 10 مليون جنيه لإنشاء سور بمركز شباب مغاغة – محافظة المنيا.

10. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمى الصف الثالث الابتدائى وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة.

11. العضو / زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم – محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المبانى القديمة المقامة المتهالكة بمساحة (437م)، وإنشاء مبنى جديد.

12. العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلته وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر – محافظة سوهاج.

13. العضو / لطفى شحاته، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد وعمل بوابات إلكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.

14. العضو / ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين – الزرقا المار أمام قريتى (محلة إنجاق – وبساط كريم الدين) – محافظة الدقهلية.

15. العضو / محمود رفعت البرعى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف – سرس الليان – الباجور – بنها / القاهرة، مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.

16. العضو / إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء الوحدة الصحية بعزبة عبد الغفار طنبدى – مركز مغاغة، إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا.

17. العضو/ محمد محمود أحمد عبد القوى، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية سيلا- مركز الفيوم- محافظة الفيوم لتكون مستشفى مركزي.

18. العضو/ وحيد قرقر، بشأن سرعة تحويل مستشفى الأمل بحفير شهاب الدين بقرية الستامونى مركز بلقاس – محافظة الدقهلية إلى مستشفى مركزى (ب).