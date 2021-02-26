الجزائر تعلن عن أوّل حالتَيْن لسلالة "كورونا" البريطانيّة المتحوّرة

اسماعيل عبد الحي - أعلن معهد باستور في الجزائر أمس الخميس، عن تسجيل أول حالتين لسلالة كورونا البريطانية المتحورة.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن الحالتين تم إكتشافهما لدى عامل في قطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا، وهما من السلالة البريطانية الجديدة، تم إكتشافهما بعد إجراء تحاليل على عينات PCR إيجابية.

وحسب بيان المعهد، تم في وقت سابق، إجراء تحاليل على عينات مشتبهة من مستشفى بني مسوس ومستشفى زميرلي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن عدد البلدان والأقاليم التي ظهر فيها المتغير البريطاني وصل إلى 86 بلدا.