طائرة Boeing 777 تهبط اضطراريا في موسكو

ذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة من طراز Boeing 777 هبطت اضطراريا في موسكو في الساعات الأولى من اليوم بعد أن أبلغ الطيار عن مشكلة في المحرك.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن مصدر قوله إن الطيار الذي كان على متن الرحلة من هونج كونج إلى مدريد أبلغ عن عطل في إحدى قنوات التحكم في المحرك الأيسر، وطلب هبوطه اضطراريا في مطار موسكو شيريميتيفو.

وقال التقرير إن الطائرة هبطت بسلام ولم يصب أحد بأذى.

كما حددت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ الطائرة على أنها من طراز B777-300ER تديرها شركة طيران روسيا الروسية التي تمولها الدولة لخدمة الشحن، وقالت الإدارة إنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت طائرة من طراز بوينج 777 تشغلها شركة يونايتد إيرلاينز إلى الهبوط اضطراريا في دنفر بعد أن انفجر أحد محركاتها، مما أدى إلى سقوط قطع كبيرة من الحطام في الأحياء والملاعب الرياضية.

وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من الركاب البالغ عددهم 231 راكبًا أو الطاقم المكون من 10 أفراد