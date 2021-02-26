طائرة Boeing 777 تهبط اضطراريا في موسكو

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن مصدر قوله إن الطيار الذي كان على متن الرحلة من هونج كونج إلى مدريد أبلغ عن عطل في إحدى قنوات التحكم في المحرك الأيسر، وطلب هبوطه اضطراريا في مطار موسكو شيريميتيفو.
وقال التقرير إن الطائرة هبطت بسلام ولم يصب أحد بأذى.
كما حددت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ الطائرة على أنها من طراز B777-300ER تديرها شركة طيران روسيا الروسية التي تمولها الدولة لخدمة الشحن، وقالت الإدارة إنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت طائرة من طراز بوينج 777 تشغلها شركة يونايتد إيرلاينز إلى الهبوط اضطراريا في دنفر بعد أن انفجر أحد محركاتها، مما أدى إلى سقوط قطع كبيرة من الحطام في الأحياء والملاعب الرياضية.
وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من الركاب البالغ عددهم 231 راكبًا أو الطاقم المكون من 10 أفراد
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