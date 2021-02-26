إيطاليا: 20499 إصابة و253 وفاة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 253 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مقابل 308 حالات في اليوم السابق.

وارتفعت الإصابات إلى 20499 حالة من 19886 حالة رصدت أمس الخميس.

بذلك، تكون إيطاليا قد سجلت 97227 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً. وسجلت البلاد ما مجموعه 2.9 مليون حالة إصابة إلى الآن.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات اليوم الجمعة 18292 مريضاً مقابل 18257 مريضاً في اليوم السابق.

وارتفع عدد من نُقلوا إلى وحدات الرعاية الفائقة اليوم الجمعة إلى 188 مريضاً من 178 مريضاً أمس الخميس. وارتفع العدد الإجمالي لمن يعالجون في وحدات الرعاية الفائقة إلى 2194 اليوم من 2168 في اليوم السابق.