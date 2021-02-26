فنلندا ترصد رقماً قياسياً لإصابات كورونا في 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصالح الصحة العامة الفنلندية، اليوم الجمعة، إن فنلندا سجلت رقماً قياسياً يومياً جديداً للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ورصدت البلاد 720 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمة، ما مجموعه أكثر من 56 ألف حالة و742 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس منذ بدء الجائحة، حسبما أفاد المعهد الفنلندي للصحة والرعاية.

وأبلغ عن الارتفاع الجديد في الإصابات في اليوم التالي لإعلان حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين إغلاق المقاهي والمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع من الثامن حتى 28 مارس المقبل، في ظل السماح للمطاعم بتقديم وجبات سريعة لتناولها خارجه.

كما سيتم تخفيض أكبر عدد للتجمعات العامة من 10 أشخاص إلى ستة، بينما سيتحول الطلاب فوق سن 13 عاماً إلى التعلم عن بعد في معظم أنحاء البلاد، وسيتم تعليق أنشطتهم الترفيهية مؤقتاً.