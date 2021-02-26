عقيلة صالح يدعو لتمثيل كل جهات ليبيا في الحكومة المرتقبة

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دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته المرتقبة.

وقال صالح، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط "أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتى يتم التوافق المنشود".

وأوضح صالح أن "هناك خلافات، يجب أن يشارك الجميع في السلطة لنخرج من هذا النفق".

لكنه أضاف "لا توجد معارضة علنية بقصد العرقلة، كل السادة النواب يتمنون أن تقدم حكومة مقنعة".

من جانب آخر، أكد صالح "الإصرار على تنفيذ الاتفاق حول توحيد المناصب السيادية بعد تشكيل الحكومة".

تم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب عدة جولات من المباحثات بين النواب جرت خلال الأشهر الماضية في منتجع بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط.