مقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات في جنوب العراق

عربي ودولي

ع+ ع-

قتل ثلاثة متظاهرين، اليوم الجمعة، خلال احتجاجات مطلبية في مدينة الناصرية في جنوب العراق.

وترفع هذه الأحداث حصيلة القتلى إلى خمسة في هذه المدينة منذ أسبوع. وأصيب العشرات أيضاً من جرّاء أعمال العنف.

ويتحدى المتظاهرون منذ عدّة أيام تدابير احتواء الموجة الوبائية الحالية من فيروس كورونا المستجد في البلاد بغية مواصلة حراكهم الاحتجاجي، بينما انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.

تجمع المحتجون عدة مرات هذا الأسبوع أمام مبنى المحافظة في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة.

وقالت مصادر طبية، اليوم، إنّ ثلاثة متظاهرين قتلوا أمام المبنى. وأوضح مصدر أنّ «47 شخصاً أصيبوا».

وقتل متظاهران الاثنين والخميس خلال تجمعات مماثلة.

كانت هذه الاحتجاجات بدأت في نهاية 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد والبطالة المستشرية.

إلا أن التظاهرات خمدت كلّها تقريبا في 2020 بسبب الجائحة لكنها تجددت في الناصرية مؤخراً.