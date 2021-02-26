الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو لتوزيع منصف للقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تبنّى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالإجماع قراراً يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام الذي يتبّناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

وفي واقعة نادراً ما يشهدها مجلس الأمن، حظي القرار، وفق المصادر الدبلوماسية، بإجماع ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة 2,508,786 شخصًا في العالم منذ أبلغ ظهوره في نهاية ديسمبر 2019. وتأكدت إصابة أكثر من 112,955,460 شخصاً بالفيروس.

وبدأت، منذ ديسمبر الماضي، حملات التطعيم العامة ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس.

إلا أن العديد من الدول الفقيرة لم تتمكن، حتى الآن، من بدء حملات تطعيم بسبب عدم قدراتها على دخول السباق للحصول على اللقاحات.

وتعالت الأصوات من أجل توزيع اللقاحات بحيث تبدأ كل دول العالم حملات تطعيم شاملة.