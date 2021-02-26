برصاص الأمن العراقي.. 10 قتلى وأكثر من 100 جريح في صفوف متظاهري “ذي قار”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:10 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن أعلن محافظ ذي قار “ناظم الوائلي”، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، عقب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المحافظة.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قد أكد وقوع أكثر من 120 جريحا، ونحو 10 قتلى برصاص الأمن العراقي بين المتظاهرين في محافظة ذي قار.

فيما كانت قد أفادت مصادر طبية عراقية لفرانس برس بمقتل 3 متظاهرين بالرصاص، الجمعة، خلال صدامات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية في جنوب العراق.

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أمنية عراقية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بمقتل 4 متظاهرين مع تسجيل أكثر من 100 إصابة، بينها بإطلاقات نارية، في الاحتجاجات الجارية لليوم الخامس على التوالي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر أن “الإصابات المسجلة بإطلاقات نارية نقلت جميعها إلى ردهات مستشفى الحبوبي، الذي توقف عن استقبال المصابين الجدد بسبب امتلاء الردهات”.

وتابع أن “إدارة مستشفى الحبوبي طلبت تحويل الجرحى الجدد إلى المستشفى العام في المدينة، فيما جرى نقل بعضهم إلى مستشفى الأمل الأهلي”.

وجاءت الإصابات المستمرة حتى الآن، بعد اشتداد الاحتجاجات على جسر النصر وجسر الزيتون، وقد استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي، في محاولة لتفريق المحتجين الذين يحاولون السيطرة على جسر الزيتون، للوصول إلى مبنى ديوان المحافظة.

وهذا خامس يوم على التوالي تشهد فيه الناصرية احتجاجات عنيفة وصدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.