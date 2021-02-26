مطور لقاح كورونا يكشف موعد هزيمة الفيروس والعودة للحياة الطبيعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 10:01 مساءً

كشف أوغور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت أهم لقاح ضد “كورونا”،عن موعد هزيمة فيروس كورونا .

وتوقع شاهين أن هزيمة الفيروس والعودة للحياة الطبيعية سيكون في نهاية صيف 2021.

جاء ذلك في مقابلتين منفصلتين أجراهما شاهين مع مجلة “دير شبيجل” وصحيفة “بيلد”، وهما المطبوعتين الأكثر انتشارا في ألمانيا.

وقال شاهين “نحن في طريقنا للعودة إلى الحياة الطبيعية”، مضيفا “سيكون الوباء تحت السيطرة بحلول نهاية الصيف المقبل”.

وتابع “السرعة التي ينتشر بها الفيروس في أوروبا في الوقت الحالي مقلقة بكل تأكيد، ويمكن أن تدفع الوباء للانتعاش مرة أخرى قبل أن تتم السيطرة عليه نهائيا نهاية الصيف”.

ومضى قائلا “الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا”، مضيفا وهو يضحك “بمجرد تلقيح عدد كاف من الناس، سنكون سيطرنا على الوباء”.

وأضاف “نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح بيونتيك أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح”.

ونجحت شركة بيونتيك بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية تطوير أهم لقاح ضد فيروس “كورونا” يستخدم حاليا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

والثلاثاء، قالت ميركل إن ألمانيا تشهد موجة ثالثة من “كورونا”، محذرة من التخفيف السريع لقيود الإغلاق.

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بفيروس “كوفيد- 19”.

وكانت ألمانيا تعاني من بطء عملية التطعيم ضد كورونا، لكن الأمر تحسن كثيرا مع توفر كميات كبيرة من اللقاحات خلال الفترة الماضية، وباتت عملية التطعيم تسير بشكل جيد.