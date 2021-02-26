غموض يلف سبب انفجار سفينة اسرائيلية في خليج عمان.. صواريخ أم لغم بحري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت شركة أمنية مختصة بالأمن البحري، بأن السفينة التجارية التي تعرضت اليوم الجمعة لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية. لافتة إلى أن “السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية”.

شركة Dryad Global الأمنية قالت: إن “سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية”. مرجحة أن ” القوات الإيرانية تقف وراء الانفجار”.

وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” صحة هذه المعلومات، اذ نقلت عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث.

بدورها، تشير بيانات ملاحية دولية إلى تبعية هذه السفينة إلى شركة Ray Shipping Ltd، ومقرها في تل أبيب، وأسسها رجل الأعمال أبراهام أونغار المعروف بـ”رامي”، وهو من أثرى أغنياء إسرائيل.

ولفت رجل الاعمال “أونغار” إلى وسائل الاعلام، إلى أن “سفينته تعرضت لهجوم بصواريخ أو لغم بحري، والسلطات الإسرائيلية ستحقق في الحادثة بالتعاون معه”. موضحاً أن “هذه الحادثة ربما جاءت ضمن اللعبة الجارية بين إيران والولايات المتحدة”.

بينما، أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عدم امتلاكها معلومات عن حادثة تشمل سفينة إسرائيلية في خليج عمان، اذ تظهر بيانات موقع MarineTraffic.com الخاصة بمتابعة حركة الملاحة البحرية أن السفينة كانت على وشك دخول بحر العرب في الساعة السادسة من صباح اليوم بتوقيت غرينيتش، ثم غيرت فجأة مسارها وتوجهت عائدة نحو مضيق هرمز.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) قد أكدت أن السفينة المتضررة بأمان وطاقمها بخير، وهي تتوجه إلى أقرب ميناء.