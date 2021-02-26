بايدن يفتح النار على روسيا من بوابة جزيرة القرم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 9:01 مساءً

قال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اليوم الجمعة، أن “الولايات المتحدة لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا”. متهماً روسيا بـ”مخالفة القانون الدولي وسيادة وحدة أراضي جارتها من خلال التدخل في القرم قبل سبع سنوات”.

الرئيس “بادين” قال في بيان له: “لا تزال الولايات المتحدة تقف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها اليوم، كما كانت منذ بداية هذا النزاع. بهذه المناسبة الحزينة نجدد حقيقة بسيطة. القرم جزء من أوكرانيا”. لافتاً إلى “أن الولايات المتحدة ستقف مع أوكرانيا ضد التصرفات العدوانية الروسية وستواصل العمل من أجل معاقبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها في أوكرانيا”.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بعد ة إسقاط حكومة “يانوكوفيتش” واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة “كييف” وجمهوريتي “دونيتسك” و”لوغانسك” المعلنتين من جانب واحد.

إلى جانب ذلك، لفت الرئيس الأمريكي إلى أن “الولايات المتحدة لا تزال تكرم ما يسمى ثورة الكرامة في إشارة إلى الاضطرابات الاجتماعية في كييف التي أفضت في فبراير 2014 إلى الإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش”.

وأضاف “بايدن”: “لا تزال الولايات المتحدة تؤمن في وعود أوكرانيا، وندعم كل هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل سلمي وديمقراطي ومزدهر لهذا البلد”.

يذكر أن الغرب فرض عقوبات على موسكو بعد أحداث جزيرة القرم، اذ تصر روسيا على أنها ليست طرفا في النزاع بجنوب شرق أوكرانيا، وأن إعادة انضمام القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.