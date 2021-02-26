نائب عن الفتح يرد على تصريحات وزير الخارجية بشأن 'المقاومة'

وقال البلداوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "اتهام المقاومة بالإرهاب يصب في خدمة التواجد الأمريكي بالعراق"، مطالباً وزير الخارجية "بتنفيذ السياسات العراقية وليس الأمريكية".

وأضاف "عليه ان يشجب ويستنكر الخروقات والاعتداءات والانتهاكات اليومية لسيادة العراق من اعداءه"، مردفاً "السيادة والحشد والمقاومة مقياس للوطنية".



وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد قال خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية، إن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"، مضيفاً أن "من يطلق الصواريخ هم ارهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي"، موضحاً أن "ايران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد".