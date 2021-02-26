انت الان تتابع خبر نائب عن الفتح يرد على تصريحات وزير الخارجية بشأن 'المقاومة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رد النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن "المقاومة في العراق".
وقال البلداوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "اتهام المقاومة بالإرهاب يصب في خدمة التواجد الأمريكي بالعراق"، مطالباً وزير الخارجية "بتنفيذ السياسات العراقية وليس الأمريكية".
وأضاف "عليه ان يشجب ويستنكر الخروقات والاعتداءات والانتهاكات اليومية لسيادة العراق من اعداءه"، مردفاً "السيادة والحشد والمقاومة مقياس للوطنية".
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد قال خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية، إن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"، مضيفاً أن "من يطلق الصواريخ هم ارهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي"، موضحاً أن "ايران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد".
وأضاف "عليه ان يشجب ويستنكر الخروقات والاعتداءات والانتهاكات اليومية لسيادة العراق من اعداءه"، مردفاً "السيادة والحشد والمقاومة مقياس للوطنية".
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد قال خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية، إن "العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة"، مضيفاً أن "من يطلق الصواريخ هم ارهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي"، موضحاً أن "ايران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد".