تخفيفا على المواطنين.. مستقبل وطن يتقدم بتعديل تشريعي على قانون التسجيل بالشهر العقاري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن حزب "مستقبل وطن" عزمه التقدم بتعديل تشريعي عبر هيئته البرلمانية على كافة القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مؤكدًا أنه يستهدف التسهيل على المواطنين في تسجيل حقوقهم، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

وقال "مستقبل وطن" في بيان عاجل، الجمعة:" تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشان تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصرى، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتامثيل صوت الشعب وساعاى دوما صوب تحقيق أماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

ويأتى قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، وتحديدًا في 4 مارس المقبل.