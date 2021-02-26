شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: تعديلات حول قانون الشهر العقارى من خلاله نواب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما تستمع الى آراء المواطنين حول أى قوانين تهمهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن هناك تعديلات سيتم من خلالها نواب التنسيقية بمجلسى الشيوخ والنواب حول قانون الشهر العقارى.

وتابع أنه لابد من عدم الانسياق إلى شائعات مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى أى مواطن التقدم بأى مقترج من خلال جميع مكاتبنا على مستوى الجمهورية للبت فيها.