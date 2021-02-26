البيت الأبيض: الضربات الأمريكية على سوريا كانت ضرورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد البيت الأبيض، أن الضربات الأمريكية على مواقع تستخدمها مليشيات إيرانية شرقي سوريا كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن سيعمل على حماية الأمريكيين.



وأضافت ساكي، أن أي إجراءات أمريكية أخرى في المنطقة ستكون بالتشاور وتستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا.

وحول الاتفاق النووي مع إيران، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض، إن أمريكا لا تزال منفتحة على إجراء مناقشة دبلوماسية مع طهران، ولن تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات.