السفير الإماراتي لدى إسرائيل يزور تل أبيب الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أنه سيصل إلى تل أبيب للمرة الأولى الأسبوع المقبل.

وكتب السفير في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وأضاف السفير آل خاجة: "أتطلع إلى زيارتي الأولى. أراكم في الأسبوع القادم".

ورحبت إسرائيل على الفور بهذه الزيارة، التي ستكون الأولى منذ أداء اليمين القانونية في الـ14 من الشهر الجاري.

وكتب موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، "أهلاً وسهلاً بكم سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة إسرائيل. بالتوفيق إن شاء الله".



وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن "السفير آل خاجة سيصل إلى إسرائيل، الإثنين، وسيقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفين، الثلاثاء".

وأشار إلى أن "الزيارة ستستغرق 5 أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وكان محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية، كأول سفير للإمارات في ‫إسرائيل أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في 14 فبراير/شباط الجاري.



وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته للسفير خاجة بالتوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإسرائيل، بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد صادق في 24 يناير/كانون الثاني الماضي على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب.

ومؤخرا، أعلنت الإمارات أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.