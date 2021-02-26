كندا توافق على لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الكندية الجمعة أنها وافقت على لقاح ثالث مضاد لفيروس كورونا، مع إعطاء الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا.

وينضم بذلك لقاح استرازينيكا إلى لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا المستخدمين في البلاد.

وكتب رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب بابلو رودريغيز على تويتر "خبر عظيم! وافقت هيلث كندا (الهيئة الناظمة للشؤون الصحية في البلاد) على لقاح أسترازينيكا".

وطلبت الحكومة 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، كما أفادت تقارير.

وحتى الجمعة، أبلغت كندا عن تسجيل أكثر من 858 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 21865 وفاة.

وفي المجموع، طلبت كندا أو حجزت أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات من سبعة موردين لعدد سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.