شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّض سفينة لانفجار في خليج عُمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تعرضت سفينة لانفجار، الخميس، في خليج عمان بحسب ما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، مشيرة أن «التحقيقات جارية». وقالت الهيئة ومقرها المملكة المتحدة في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن الانفجار وقع، الخميس، عند الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش، وإن «السفينة والطاقم بخير».

وأضافت الهيئة أن التحقيق في الحادث جار على قدم وساق، وتم توجيه النصح إلى السفن التي تبحر في المنطقة بضرورة توخي الحذر. ونشر التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية خريطة تظهر المكان المفترض لموقع الانفجار في عرض البحر، وأكد أن الطاقم بخير. وقال إن الانفجار وقع على بعد 44 ميلاً بحرياً شمال العاصمة العمانية، مسقط.

وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ في سلطنة عمان.

من جانبها، قالت البحرية الأمريكية إنها على علم بأمر الانفجار وتراقب الموقف، وفق وكالة «أسوشيتد برس».