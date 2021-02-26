شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أنا فرد ضمن فريق عمل كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه من غير الممكن أن يوافق على تنفيذ مشروع أو بلورة فكرة إلى حقيقة دون أن تشد انتباهه، أو يقتنع بها بنسبة مئة بالمئة، مشدداً سموه على أنه في حال اقتناعه بمشروع ما، فإنه لا يتوقف حتى يتحقق.

إذا اقتنعت بمشروع أو فكرة لا أتوقف حتى تحقيقه

يعتريني الحماس عندما أتكلم عن دور الآباء المؤسسين

لا «يطلع» مشروع أو فكرة إلا وأنا مقتنع فيها مئة بالمئة

وشدد سموه في شريط مصور نشره على إنستجرام ضمن وسم #ومضات_قيادية، أنه لا يمكن له إلا أن يشعر بالحماس عندما يتكلم عن ما قام به الآباء المؤسسون ووصلوا إليه، والدور الكبير في الإنجازات المتلاحقة التي تحققت اليوم على أرض الواقع بفضل القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، مشيراً سموه إلى أن الملاحقة والمساندة مطلوبة لتطوير البلد.

وأشار سموه إلى أن الإنجازات التي تحققت لم تر النور بفضل سموه وحده، مؤكداً أنه فرد ضمن فريق عمل كبير يضم شباباً يقومون بأعمال جبارة.

وقال سموه في الشريط المصور: «عندما أتكلم عن ما قام به آباؤنا ووصلوا إليه ونرى دورنا الصغير الذي قمنا به وما حققناه من إنجازات أشعر بالحماس، الملاحقة والمساندة مطلوبة لتطوير البلد، محمد بن راشد لا يعمل وحده، هو فرد ضمن فريق عمل كبير يضم شباباً يقومون بأعمال جبارة، نحن قيادة لدينا رؤية، بحيث لا يطلع مشروع أو فكرة إلاّ وأنا مقتنع فيها مئة بالمئة، وإذا اقتنعت لا أتوقف».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أطلق وسم #ومضات_قيادية، على حسابه في إنستجرام، الشهر الماضي ليشارك فيه سموه الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

وشدد سموه في شريط مصور نشره على إنستجرام مؤخراً ضمن وسم #ومضات_قيادية، على أنه يريد لشعب الإمارات أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، لارتباط اللياقة بإنتاجية العمل ولكون الكسول لن ينتج شيئاً، منوهاً سموه بأن من يتمتع باللياقة يكون مفيداً في مجتمعه، فيما يخرج الخمول من سباق التميز بعد أن يتحول خموله إلى كسل، فيصبح بائساً.