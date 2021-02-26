شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يعلنون تشكيل لجنة للاستماع حول قانون الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهم تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى، متابعين: "إذ نؤكد على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".

وأضاف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذلك يأتى انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أى مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعى حقيقى، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التى نحلم جميعا بها.