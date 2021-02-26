شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تنسيقية شباب الأحزاب يطالب محافظ الإسكندرية بمنع سير التكاتك بـ"وينجت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد إسماعيل ،عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى ، والغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل ، فى تصريحات صحفية ، تم عرض بعض المقترحات التي يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021 ، وكلف اللواء خالد جمعة ، سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية ، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حي شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفيه تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الاسكندرية وكل قيادات المحافظة علي ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية ، مضيفا أن سرعة الاستجابه أكبر دليل علي ذلك .