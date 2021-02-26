كندا تجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وهذا ثالث لقاح تسمح كندا باستخدامه بعد لقاحي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا".

وكتب بابلو رودريغيز رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب على تويتر "خبر عظيم! وافقت هيلث كندا (الهيئة الناظمة للشؤون الصحية في البلاد) على لقاح أسترازينيكا".

وطلبت الحكومة 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، كما أفادت تقارير صحفية.

وحتى اليوم الجمعة، أبلغت كندا عن تسجيل أكثر من 858 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 من بينها 21865 وفاة.

وفي المجموع، طلبت كندا أو حجزت أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات من سبعة موردين لسكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة.