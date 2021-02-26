خطف مئات التلميذات من مدرسة في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - اقتحم عشرات المسلحين مهاجع مدرسة في شمال غرب نيجيريا، حسبما ذكر الجمعة مدرس من هذه المؤسسة وأحد الأهالي ما يثير المخاوف من احتمال عملية خطف جماعي جديدة في المنطقة.

وقال المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد تعداد الطالبات المتبقيات".

وقال إن الهجوم وقع قرابة الساعة الواحدة ليلاً (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش)، لكنه لم يؤكد عدد الطالبات اللواتي كن موجودات في المدرسة وقت الهجوم.

وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية.

الأسبوع الماضي خطفت عصابة 42 شخصا من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة.

في ديسمبر الماضي خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا في ولاية كاتسينا.

وتم الإفراج عن الفتيان فيما بعد، لكن الحادثة فجرت غضبا وأعادت إلى الأذهان خطف التلميذات في دابشي وشيبوك على يد إرهابيين، ما أثار صدمة في العالم.



