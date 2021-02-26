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اليابان: لتوخي الحذر بشأن الاقتصاد العالمي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 6:50 مساءً

العاصمة اليابانية-طوكيو

قال وزير المالية الياباني تارو آسو، يوم الجمعة، إن حالة الاقتصاد العالمي تستلزم توخي الحذر نظرا للضبابية المحيطة بلقاحات فيروس وسلالاته، وإن كان اقتصاد اليابان يبدي بوادر تعاف في ظل تدني معدلات الإصابة.

وحث آسو، في تصريحات للصحفيين بعد حضور اجتماع افتراضي للمسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين، الاقتصادات الرئيسية على الوقوف صفا واحدا في دعمها للدول ذات الدخل المنخفض في ضوء اتساع الفوارق على صعيد النمو الاقتصادي والتطعيم.

وقال: ”بغية دعم الدول منخفضة الدخل، ستساند اليابان مخصصا جديدا لحقوق السحب الخاصة،“ مشيرا إلى عملة صندوق النقد الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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