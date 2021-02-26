شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 4 جثث من بحيرة متجمدة بالسويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة صباح اليوم الجمعة أنه تم انتشال جثث أربعة رجال كبار السن، من حفرة في الجليد في بحيرة متجمدة بالسويد.

وأضافت الشرطة أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65 و75 عاما، لم يتسن إنقاذهم، رغم محاولات لإفاقتهم.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "افتونبلاديت" إنه لم يتضح في بادئ الأمر ملابسات وفاتهم، رغم أنه لم تكن هناك أي مؤشرات عن وقوع جريمة.

ولم يتضح بعد سبب وجود الرجال على الجليد.

وتم إبلاغ السلطات بحالة طوارئ في بحيرة، تقع بالقرب من منطقة "سافسجو" على بعد 200 كيلومتر شرق منطقة "جوتنبرج"، مساء أمس الخميس، طبقا لما ذكرته الشرطة. وقد رأي شخص ما طوق نجاة على الجليد، لكن بدون أشخاص.

ولم يكن هذا الحادث هو الوحيد المتعلق بالجليد في السويد، الليلة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء السويدية "تي.تي" إن ثلاثة من البالغين وطفلا سقطوا في الجليد في بحيرة بالقرب من منطقة "ايكيرو" غير البعيدة عن ستوكهولم. وكان الجميع في وعيهم قبل نقلهم إلى المستشفى.