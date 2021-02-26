شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري: الصحافة البريطانية " دمرتني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمير البريطاني هاري إنه تخلى عن واجباته الملكية بسبب الصحافة البريطانية "المؤذية" التي دمرت صحته النفسية، مضيفا أنه لم ينسحب من الخدمة العامة.

وأعلن قصر بكنجهام في الأسبوع الماضي أن هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان انفصلا بشكل نهائي عن العائلة المالكة ولن يعودا كفردين عاملين في العائلة وسحبت الملكة منهما المنظمات التي كانت تحت رعايتهما وألقابهما الملكية.

وصدم هاري (36 عاما) وميجان (39 عاما) العائلة المالكة في يناير 2020 عندما أعلنا عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية والسعي لحياة جديدة في الولايات المتحدة.

وقال هاري في مقابلة مع جيمس كوردن مقدم برنامج "ليت ليت شو" في الولايات المتحدة "لم أنسحب قط. كان تنحيا وليس انسحابا، كانت هناك بيئة صعبة للغاية كما شهد الكثير من الناس حسبما أظن".

وأضاف "نعلم جميعا كيف تكون الصحافة البريطانية، كان هذا يدمر صحتي النفسية، كان الأمر يبدو مؤذيا. لذلك فعلت ما قد يفعله أي زوج وأب، أردت أن أخرج أسرتي من هنا".

واشتكى الزوجان قبل انتقالهما إلى كاليفورنيا من معاملة الصحف الشعبية البريطانية لميجان، التي لها أب أبيض وأم سوداء، وقالا إن بعضها يصل إلى حد التنمر أو العنصرية.